Раскрыто самочувствие Бориса Щербакова после отказа лежать в больнице

Актер Борис Щербаков заявил, что чувствует себя хорошо после выхода из больницы

Народного артиста России Бориса Щербакова выписали из больницы после перелома шейки бедра. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам актера, он чувствует себя хорошо.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Щербаков отказался лежать в больнице после операции на тазобедренном суставе. Отмечалось, что актер уехал домой спустя неделю после операции по замене тазобедренного сустава, которая была проведена во вторник, 12 августа.

11 августа стало известно, что Щербакова госпитализировали после падения. 75-летний актер оступился на коврике на балконе своего дома, после чего неудачно упал.