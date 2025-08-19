Раскрыты детали расследования после избиения толпой мигрантов члена «Русской общины»

Полиция возбудила дело после избиения мигрантами юноши в Щелково, задержаны трое

Подмосковная полиция возбудила уголовное дело после избиения толпой мигрантов футболиста и члена «Русской общины» в Щелкове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Щелковская городская прокуратура контролирует ход расследования после причинения тяжкого вреда здоровью 20-летнему юноше. Действия напавших квалифицированы по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Задержаны трое подозреваемых, их доставили в полицию.

По данным следствия, 17 августа около 6 часов утра на Пролетарском проспекте произошел конфликт, во время которого группа молодых людей напала на местного жителя и избила. Пострадавший госпитализирован.

Он находится в критическом состоянии. В сети появилось видео, на котором группа приезжих жестоко избивает члена «Русской общины».