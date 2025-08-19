Интернет и СМИ
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

МВД предупредило, что мошенники предлагают пенсионерам заменить цифровое ТВ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Мошенники звонят пенсионерам и предлагают им заменить цифровое ТВ, после чего запугивают их взломом аккаунта на портале «Госуслуги». О новой схеме злоумышленников россиян предупредило МВД в разговоре с РИА Новости.

В ведомстве объяснили, что аферисты просят пожилых людей назвать код из СМС, чтобы обновить телевизионную сетку для замены цифрового телевидения в доме. Если человек выполнит эту просьбу, то с ним связывается мошенник, который представляется специалистом Роскомнадзора, и сообщает, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Также жертве говорят, что на нее оформили доверенность, позволяющую распоряжаться банковскими счетами.

После этого пенсионерам предлагают перевести деньги на новые выпущенные карты, которые на деле оказываются мошенническими, добавили в МВД.

Ранее Роскомнадзор дал совет для защиты от мошенников. Ведомство призвало сразу прерывать разговор, если собеседник представляется сотрудником Роскомнадзора.

