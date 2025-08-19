Моя страна
Россиянин бросил работу и заработал состояние на необычном изобретении

NGS: Россиянин изобрел уникальное устройство, позволяющее нырять без акваланга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Noval / Shutterstock / Fotodom

Житель Новосибирска Дмитрий Пономарев превратил хобби в бизнес и теперь выпускает необычные аппараты для дыхания под водой. Его устройство работает по системе «хука», когда воздух поступает к дайверу по шлангу с поверхности, пишет NGS.ru.

В отличие от классического акваланга, изобретение сибиряка легче, компактнее и не требует заправки баллонов. Аппарат работает на литиевых батареях: без подзарядки можно совершить до десяти погружений продолжительностью до полутора часов. Кроме того, конструкция устойчива на воде и защищена от протечек, у модели есть российский патент.

По словам изобретателя, его разработка надежнее китайских аналогов, которые быстро выходят из строя. А стоимость одного аппарата составляет около 115 тысяч рублей. В месяц Дмитрий стабильно продает минимум по два-три устройства, а его клиентами становятся в основном любители подводного поиска и дайверы-энтузиасты.

Пономарев признается, что ушел с работы ради своего изобретения и теперь полностью обеспечивает семью за счет его продаж. Акваланг, по словам разработчика, громоздкий и неповоротливый, а его аппарат удобнее и экономичнее.

«Аппарат, разработанный сибиряком, отличается конструктивными особенностями: длительное время автономной работы при небольшом весе, устойчивость на воде, коррозионная стойкость, малая парусность, низкое сопротивление движению в воде, защита от протечек и так далее», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Омском медицинском университете ученые разработали инновационный способ трансплантации сердца, позволяющий перенести орган без его остановки и охлаждения.

