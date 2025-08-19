Россиянину вынесли приговор за роковой выстрел из самодельного оружия

Житель Подольска получил 3,5 года колонии за случайный выстрел в женщину

Подольский горсуд вынес приговор 58-летнему местному жителю за роковой выстрел в женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

Мужчина получил 3,5 года в колонии-поселении.

Следствие и суд установили, что в ночь на 24 апреля он, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел во двор жилого дома, недовольный шумом пьяной компании. Во время конфликта у мужчины стали отнимать оружие, в ходе борьбы произошел выстрел. Пуля попала в одну из присутствующих женщин. Ранение оказалось летальным.

