Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 19 августа 2025Силовые структуры

Россиянину вынесли приговор за роковой выстрел из самодельного оружия

Житель Подольска получил 3,5 года колонии за случайный выстрел в женщину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Подольский горсуд вынес приговор 58-летнему местному жителю за роковой выстрел в женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России.

Мужчина получил 3,5 года в колонии-поселении.

Следствие и суд установили, что в ночь на 24 апреля он, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел во двор жилого дома, недовольный шумом пьяной компании. Во время конфликта у мужчины стали отнимать оружие, в ходе борьбы произошел выстрел. Пуля попала в одну из присутствующих женщин. Ранение оказалось летальным.

Ранее сообщалось, что житель Тверской области устроил стрельбу по подросткам из-за шума и ранил девушку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина встретиться с Зеленским в Москве

    Раскрыты детали расследования после избиения толпой мигрантов члена «Русской общины»

    Экономист объяснил размер необходимой россиянам для счастья зарплаты

    В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

    Пупок Тейлор Свифт взорвал интернет

    Раскрыта причина отъезда Исинбаевой из России

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В Литве определили дату вступления Украины в Евросоюз

    Тарантино поставит театральную пьесу

    Самолет с отвалившимся во время полета колесом приготовился к посадке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости