Россиянка вступила в брак с бойцом СВО за день до его ухода на фронт и стала наследницей

Родственники бойца СВО заподозрили, что он стал жертвой «черной вдовы»

Россиянка всупила в брак с бойцом СВО за день до его ухода на фронт и стала наследницей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Житель Самарской области подписал контракт с Минобороны в конце января. Уже в марте его семья получила уведомление, согласно которому мужчина пропал без вести. Вскоре выяснилось, что солдату не удалось выжить. После похорон, которые состоялись в июне, близкие военнослужащего узнали о претендующей на наследство женщине.

Речь идет о некоей Виоле, с которой мужчина вступил в брак за день до ухода на спецоперацию. При этом родственники бойца утверждают, что в последнее время у него не было длительных отношений. Несмотря на это, теперь по закону Виола имеет право на получение выплат за мужа. Родные бойца считают, что он стал жертвой «черной вдовы» и подали заявление в органы прокуратуры.

Ранее в сеть выложили видео рассуждающей о плюсах отправки мужа на СВО жительницы Тюмени. После того как ролик распространился, а саму россиянку прозвали «черной вдовой», женщина вновь вышла на связь. Она заявила, что ее слова были вырваны из контекста и были «иронией».