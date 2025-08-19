Бывший СССР
Российские войска уничтожили бригаду ВСУ в ЛНР

ТАСС: Российские войска уничтожили 53-ю бригаду ВСУ в Серебрянском лесу в ЛНР
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска уничтожили 53-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Серебрянском лесу в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«53-я отдельная механизированная бригада разлагается в Серебрянском лесу. Бригада практически уничтожена, потеряла свою боеспособность, а на остатках боевиков в болотах и лесах Северского Донца просто поставили крест», — рассказал собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска почти закрыли огневой мешок в регионе. По его словам, для этого им осталось преодолеть всего два километра.

До этого российские силовики сообщили, что украинское командование перебросило подкрепления в Сумскую область на границе с Россией. Отмечается, что в регион прибыли подразделения 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).

