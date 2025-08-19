Спорт
Торпедо М
1:0
Завершен
Урал
Россия — Лига PARI|5-й тур
Пари Нижний Новгород
2:0
Завершен
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|5-й тур
Эльче
1:1
Завершен
Бетис
Испания — Примера|1-й тур
Лидс Юнайтед
1:0
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|1-й тур
Янник Синнер
0:2
Завершен
Карлос Алькарас
Цинциннати (м)
07:51, 19 августа 2025Спорт

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фото в откровенном бикини

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, показала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало, представ перед камерой в откровенном бикини яркой расцветки. Она написала, что находится в Калинфорнии. У Симмонс более одного миллиона подписчиков.

Симмонс — бывшая волейболистка. Она играла за юношескую сборную США. Позже спортсменка выступала за команду Университета Маршалла, где играла на уровне NCAA — сильнейшей студенческой лиги США.

Ранее немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, встала на колени в обтягивающих бирюзовых шортах и белом топе. Она написала, что с трудом переносит жару, которая установилась в Европе.

