13:02, 19 августа 2025Силовые структуры

Силовики предотвратили теракт в московском вузе на 1 сентября

В Москве задержали мужчину, планировавшего по заданию Украины теракт в вузе
Кадр: РЕН ТВ

В Москве задержали мужчину, готовившего теракт в вузе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, подозреваемый хранил дома закамуфлированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство. Он планировал 1 сентября дистанционно активировать его на торжественном собрании первокурсников.

Выяснилось, что такое задание мужчина получил от куратора из Украины. Ему пообещали 2,4 тысячи долларов США. Следователи возбудили дело о подготовке теракта.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту, который готовили украинские спецслужбы.

