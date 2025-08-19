Силовые структуры
15:52, 19 августа 2025Силовые структуры

Скорая помощь приняла за пьяных семью отравившихся россиян

Суд отклонил иск родственников семьи из Печоры, погибшей от угарного газа
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Родственникам семьи, отравившейся в Печоре угарным газом, не удалось взыскать с сотрудников скорой помощи компенсацию морального вреда — суды разных инстанций отказали им в удовлетворении иска к медикам. Об этом сообщает информационно-правовой портал «Гарант.ру».

Из материалов гражданского дела следует, вечером 8 февраля 2021 года 70-летний житель Печоры вызвал скорую помощь, жалуясь на боли в груди. Прибывшие медики осмотрели его и поставили диагноз «алкогольная интоксикация средней степени тяжести», также указав, что находившиеся дома сын и жена пациента тоже были пьяны. Наутро все трое были обнаружены без признаков жизни.

В ходе расследования выяснилось, что семья отравилась угарным газом. Виновником суд признал мастера управляющей компании и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Также с управляющей компании в пользу двух дочерей, проживавших отдельно, было взыскано по полтора миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

Тем не менее дочери подали иски по одному миллиону рублей к врачам скорой помощи, которые не выявили признаков отравления у членов семьи, приняв их за пьяных. Они считают, что если бы их родных госпитализировали, то они остались бы живы.

Печорский городской суд Республики Коми встал на сторону дочерей и 14 января 2025 года постановил выплатить каждой по 100 тысяч рублей в качестве компенсации за некачественную медпомощь. В своем решении суд указал, что этиловый спирт в крови и моче жертв не был обнаружен, врачи не собрали полный анамнез и допустили ошибку при диагностировании пациента. Первые признаки при отравлении угарным газом и этанолом схожи, однако оснований для госпитализации мужчины не было, отмечается в решении суда.

Верховный суд Коми и Судебная коллегия по гражданским делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции не согласились с тем, что дочерям пациента полагается компенсация, так как не установлена причинно-следственная связь между действиями медиков скорой помощи и наступившими последствиями в виде причинения вреда здоровью человека.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от отравления чачей из Адлера достигло 15.

