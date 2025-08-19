Наука и техника
07:30, 19 августа 2025Наука и техника

Ошибка Windows 11 начала ломать SSD

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: kubais / Shutterstock / Fotodom

SSD-накопители могут выйти из строя из-за малоизученной ошибки в Windows 11. Об этом сообщает издание Wccftech.

По словам журналистов, одним из первых на проблему обратил внимание пользователь X из Японии под ником Necoru_cat. Он рассказал, что твердотельный диск в его компьютере сломался после установки обновления KB5063878 для Windows 11, вышедшего недавно. Накопитель пришел в негодность в процессе копирования файлов.

Специалисты отметили, что проблема проявляется во время копирования или переноса с диска на диск или раздела на раздел большого объема данных. Так, SSD у Necoru_cat перестал работать, когда он начал копировать на диск игру Cyberpunk 2077. В результате внутреннего бенчмаркинга авторы Wccftech выяснили, что проблема касается ряда накопителей Corsair, Fikwot, Maxio, SanDisk и других производителей.

В материале говорится, что на проблему пока что обратило внимание считанное количество пользователей. По мнению журналистов, это может говорить о том, что обновление KB5063878 вышло недавно. Эксперты предположили, что ошибка связана с регрессией на уровне драйвера хранилища или ядра. «Windows 11 неправильно обрабатывает длинные последовательные операции записи, что в конечном итоге приводит к блокировке контроллера», — заключили авторы.

