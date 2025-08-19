Культура
05:26, 19 августа 2025Культура

Стало известно о многомиллиардных долгах бывшего тестя и тещи Баскова

РИА: Бывшие тесть и теща Баскова Шпигели задолжали более 17,1 миллиарда рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Бывшие тесть и теща российского эстрадного певца Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели задолжали более 17,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство ознакомилось с материалами судебных приставов и выяснило, что свыше 16,2 миллиарда рублей касаются взыскания по иску ГП. Остальные же более 900 миллионов рублей Шпигели задолжали за коммунальные платежи и налоги.

Так, Евгения Шпигель имеет задолженность по налогам и коммунальным платежам, которая составляет почти миллион рублей. Помимо этого, с февраля с нее взыскивают более 202,6 миллиона «по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Она также должна свыше 149,7 миллиона по уголовному штрафу как дополнительному виду наказания.

Задолженность ее мужа по налогам и коммунальным платежам составляет 370,5 тысячи рублей. Кроме того, с мая с него пытаются взыскать «процессуальные издержки в доход государства» на 400 тысяч и уголовный штраф, как дополнительный вид наказания на 449,7 миллиона.

Ранее Николай Басков опубликовал фото из путешествия по Шанхаю и вызвал споры в сети. Поклонники разделились во мнениях по поводу внешности знаменитости. По их мнению, он отредактировал кадры с помощью фотошопа.

