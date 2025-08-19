Стало известно о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским

На встрече президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским был напряженный момент, пишет британская газета The Guardian.

Обстановка накалилась, когда президент Украины заговорил о приоритетах своей страны в урегулировании конфликта, говорится в статье. «Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», — пишет автор материала.

Отмечается, что глава Белого дома не намеревался подробно обсуждать позицию Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами ЕС ради звонка президенту России Владимиру Путину. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.