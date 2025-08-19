Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 19 августа 2025Мир

Стало известно о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским

Guardian: На встрече Трампа с Зеленским был напряженный момент
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На встрече президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским был напряженный момент, пишет британская газета The Guardian.

Обстановка накалилась, когда президент Украины заговорил о приоритетах своей страны в урегулировании конфликта, говорится в статье. «Трамп попытался перебить его, но Зеленский продолжал говорить. Затем он внезапно, словно придя в себя, быстро завершил свою речь», — пишет автор материала.

Отмечается, что глава Белого дома не намеревался подробно обсуждать позицию Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прервал встречу с украинским коллегой и лидерами ЕС ради звонка президенту России Владимиру Путину. 18 августа он провел переговоры с Зеленским, беседа в закрытом формате длилась не более часа. Затем политики сразу перешли к обсуждению вопросов по миру на Украине с главами европейских стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Белом доме рассказали об одном обещании Путина

    Стало известно о напряженном моменте на встрече Трампа с Зеленским

    Мощный смерч оставил 90-летнюю россиянку без жилья

    Писториус сообщил о работе Германии над деталями гарантий безопасности для Украины

    Вероятность жаркого сентября в Москве оценили

    Макрон назвал обязательный пункт в гарантиях безопасности для Украины

    Российский футболист впал в кому после драки

    На Украине предрекли срыв встречи Путина и Зеленского

    В Германии заявили о склонивших голову перед Трампом европейцах

    Экс-посол Франции сравнил лидеров ЕС с подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости