Стало известно о наследстве Ивана Краско

Пятый канал: Дачу и дом Краско поделят его дети

Народный артист России Иван Краско оставил своим наследникам недвижимость. О том, кто получит имущество актера, стало известно Пятому каналу.

Краско владел дачей и домом в поселке Вартемяги Ленинградской области. На них могут претендовать пять детей артиста от четырех официальных жен: Екатерины Ивановой, Киры Петровой, Натальи Вяль и Натальи Шевель. Два года назад Краско также заподозрили в романе с сиделкой Дарьей Пашковой, однако она не подтвердила эту информацию и заявила, что не собирается бороться за наследство.

«Вероятнее всего, теперь его (Краско) дачу и дом в поселке Вартемяги, а также авторские отчисления за фильмы и книги разделят поровну между всеми детьми», — говорится в материале.

Ранее бывшая жена Краско Наталья Вяль обвинила в обмане сиделку Пашкову. Она заявила, что сиделка помогала собирать деньги на лечение актера, однако на самом деле потратила их на себя.