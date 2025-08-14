Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:00, 14 августа 2025Культура

Бывшая жена Ивана Краско обвинила в обмане его 30-летнюю сиделку

Бывшая жена актера Ивана Краско Наталья Вяль обвинила в обмане его сиделку Дарью
Ольга Коровина
Наталья Вяль

Наталья Вяль. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Бывшая жена народного артиста России Ивана Краско Наталья Вяль высказалась об отношениях актера с 30-летней сиделкой Дарьей. Ее цитирует KP.RU.

Вяль заявила, что помощница Краско обманывала родственников 94-летнего артиста. «Даша собирала деньги на лечение. Потом оказалось, что эти средства были не на лечение Ивана, а на ее лечение», — сообщила экс-супруга актера.

Вяль также отметила, что Краско мог бы прожить дольше, если бы раньше оказался под наблюдением врачей. По ее словам, на уговоры родни Дарья отвечала, что артист не хочет ложиться в больницу.

Помощница отреагировала на обвинения и подчеркнула, что «все выяснила» с бывшей женой артиста. «Думаю, все это было сделано для подогревания аудитории. Есть несостыковки», — отметила она.

Ранее сиделка Краско Дарья прокомментировала сообщения о романтических отношениях с актером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин допустил новую сделку с Трампом

    Россиянин захватил десятки гектаров леса

    Появились данные о расследовании атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

    Россиянам назвали лучшие места для сбора грибов

    В ООН призвали УЕФА отстранить Израиль от турниров

    Бывших российских таможенников поймали на мошенничестве с ввозом машин

    В ЕС ответили на вопрос об ослаблении санкций против России

    Последствия удара ВСУ по Ростову-на-Дону сняли на видео

    Кэти Перри появилась на публике с сумкой для iPhone за 2,5 миллиона рублей

    Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости