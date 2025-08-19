Наука и техника
10:26, 19 августа 2025Наука и техника

Стало известно об исчерпании Украиной запасов советского и российского оружия

MWM: Украина исчерпала запасы советского и российского оружия
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украина исчерпала запасы советского и российского оружия и полностью полагается на поставки западных союзников. Об этом стало известно журналу Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, в настоящее время степень истощения запасов оружия советского производства на Украине достигла критической точки.

Журнал напоминает, что ранее данное государство было самым вооруженным в Европе, получив от СССР танки Т-80, стратегические бомбардировщики, огромные арсеналы систем противовоздушной обороны, боевые самолеты и артиллерию. «Эти арсеналы постепенно истощались в течение следующих трех десятилетий, при этом подавляющее большинство танков и самолетов было утилизировано, в то время как еще больше было экспортировано, будь то истребители Су-27, проданные Соединенным Штатам, танки Т-64, проданные Конго, танки Т-72, проданные Южному Судану, или самый боеспособный тип танков страны — Т-80УД, почти все экземпляры которого были проданы Пакистану», — говорится в публикации.

Тем не менее, как пишет MWM, после начала специальной военной операции украинская армия по-прежнему оставалась наиболее вооруженной в Европе, преимущественно техникой советского производства. «По состоянию на этот квартал Украина практически исчерпала свои запасы советских и российских артиллерийских и ракетных боеприпасов, что делает Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью зависимыми от западной помощи», — приводит издание вывод из недавнего доклада министерства обороны США о текущей миссии по укреплению безопасности союзников по НАТО и оказанию поддержки Украине.

Журнал напоминает, что запасы техники и снарядов советского производства у стран бывшего Варшавского договора стремительно исчезает, при этом западное оружие, которое получает Украина, значительно дороже. «Ожидается, что это приведет к серьезному сокращению количества доступной техники, поскольку западная техника не только доступна в ограниченных масштабах, но и совершенно неподъемна для восполнения потерь Украины в советской технике один к одному», — заключает издание.

Ранее MWM заметил, что ракетный комплекс «Сапсан», производство которого недавно было уничтожено ударом Вооруженных сил России, должен был снизить зависимость Украины от западных ракет Army Tactical Missile System (ATACMS).

