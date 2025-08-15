Наука и техника
На Западе объяснили значение для Украины достающего до Москвы «Сапсана»

MWM: Ракета «Сапсан» должна была снизить зависимость Украины от ATACMS
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: VoidWanderer / Wikipedia

Ракетный комплекс «Сапсан», производство которого недавно было уничтожено ударом Вооруженных сил России, должен был снизить зависимость Украины от Army TACtical Missile System (ATACMS), объясняет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что российским ударом было уничтожено четыре украинских площадки, задействованных в ракетной программе «Сапсан», в рамках которой предлагалось создать оружие большой дальности для нанесения ударов вглубь России, включая Москву.

Журнал отмечает, что разработка «Сапсана» на Украине началась около 20 лет назад, а сам ракетный комплекс должен был в перспективе прийти на смену советскому тактическому комплексу «Точка». По данным MWM, именно истощение украинского арсенала «Точек» вынудило США направить на Украину более совершенные ракеты ATACMS.

Журнал отмечает, что в 2022 году украинская сторона значительно ускорила разработку «Сапсана», который теперь должен не только заменить «Точку», но и снизить зависимость от американских снарядов ATACMS.

По дальности применения, согласно изданию, украинский «Сапсан» был бы сопоставим с российским «Искандером-М».

В июне газета The Times сообщила, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». По данным издания, дальность новой ракеты может составить 498,9 километра, тогда как расстояние от украино-российской границы до Москвы, как уверяет The Times, равняется 482,8 километра.

