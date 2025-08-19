Из жизни
05:01, 19 августа 2025Из жизни

Тигр растерзал женщину в сафари-парке

Нападение тигра на женщину в китайском сафари-парке попало на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В китайском сафари-парке Badaling Wildlife World тигр напал на женщину, вышедшую из машины. Видео атаки публикует Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 2016 году, но кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы лишь сейчас. На записи видно, как женщина выходит из автомобиля, после чего хищник моментально набрасывается на нее и утаскивает в сторону.

Мужчина, находившийся в машине, попытался помочь, но в этот момент второй тигр напал на пожилую женщину — мать пострадавшей. Для пожилой женщины нападение стало смертельным, зверь растерзал ее. Ее дочь с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Родные пострадавшей утверждают, что семья ошибочно решила, что уже покинула опасную зону. В парке площадью 2,5 тысячи гектаров можно передвигаться на личном транспорте, но выходить из машин строго запрещено.

Ранее сообщалось, что в Израиле сотрудник Иерусалимского библейского зоопарка стал жертвой сбежавшего тигра. Зверь растерзал смотрителя, который в этот момент готовил для него развивающие игрушки с угощением.

    Все новости