Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:01, 18 августа 2025Мир

Трамп и Зеленский не выступят вместе после встречи в Белом доме

Трамп и Зеленский не станут выступать вдвоем по итогам встречи в Белом доме
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский не будут делать совместные заявления по итогам переговоров, которые совсем недавно завершились в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, отдельное заявление для прессы от Трампа и Зеленского не планируется.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа закончилась. Центральной темой встречи стало урегулирование кризиса на Украине. Далее запланирована беседа президента США с европейскими лидерами.

Ранее Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось

    Трамп оценил переговоры с Зеленским

    Трамп и Зеленский не выступят вместе после встречи в Белом доме

    В Турции обратили внимание на одну деталь в наряде Зеленского на встрече с Трампом

    В США остались недовольны одним действием Зеленского

    Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР

    Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

    В США понадеялись на реалистичную дискуссию с Зеленским о территориях

    Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины

    Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости