Трамп и Зеленский не выступят вместе после встречи в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский не будут делать совместные заявления по итогам переговоров, которые совсем недавно завершились в Белом доме, сообщает РИА Новости.

Как уточняется, отдельное заявление для прессы от Трампа и Зеленского не планируется.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа закончилась. Центральной темой встречи стало урегулирование кризиса на Украине. Далее запланирована беседа президента США с европейскими лидерами.

