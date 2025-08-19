Трамп и Зеленский не выступят вместе после встречи в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский не будут делать совместные заявления по итогам переговоров, которые совсем недавно завершились в Белом доме, сообщает РИА Новости.
Как уточняется, отдельное заявление для прессы от Трампа и Зеленского не планируется.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа закончилась. Центральной темой встречи стало урегулирование кризиса на Украине. Далее запланирована беседа президента США с европейскими лидерами.
Ранее Трамп рассказал об оплате американского оружия для Украины.