Участник СВО обвинил чиновников в запрете встречаться с жителями

В Сибири ветеран СВО обвинил чиновников в запрете на встречу с людьми

Участник СВО Владимир Вахтель обвинил чиновников в запрете встречаться с жителями. Об этом сообщает сетевое издание «Красноярск онлайн».

Боец, который после возвращения домой стал депутатом местного заксобрания, утверждает, что встреча была согласована. Однако позже в ее проведении было отказано из-за коронавирусных ограничений, заявляет он. Депутат намерен добиться проведения проверки для установления факта обоснованности отмены встречи.

С администрацией Ермаковского района, где должна была состояться встреча, журналистам связаться не удалось.

Ранее режиссер Никита Михалков во время выступления в Госдуме предупредил депутатов. Он указал, что по возвращении домой военнослужащие «зададут вопросы» парламентариям. В этой связи режиссер призвал законодателей быть готовыми к такому диалогу.