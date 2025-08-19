Бывший СССР
Украинский посол назвал ценностью Киева для НАТО умение «убивать русских»

Боднар: Украина является ценностью для НАТО, потому что умеет убивать русских
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: PolskieRadio24_pl / Youtube

Украина является ценностью для НАТО, потому что умеет «убивать русских». Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью польскому телеканалу Polsat News.

«Украина — это дополнительная ценность для НАТО, потому что она воюет и знает, как убивать русских, а вы пока нет», — объяснил дипломат.

По словам Боднара, украинские граждане хотят размещения баз НАТО «в каждом селе». Он добавил, что Украина также желает в будущем развиваться подобно европейским странам.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не будет состоять в НАТО. Американский лидер подчеркнул, что речь о недопустимости членства Киева в Североатлантическом альянсе «шла задолго до президента России Владимира Путина».

    Все новости