Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 19 августа 2025Мир

В Британии рассказали об исчезнувшей с лица Зеленского улыбке при упоминании Путина

Daily Mail: Улыбка с лица Зеленского исчезла при упоминании Путина Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Улыбка с лица президента Украины Владимира Зеленского исчезла, когда глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс.

«Его улыбка глазами превратилась в отстраненный, задумчивый взгляд, когда он с трудом сглотнул», — отмечается в статье.

Кроме того, по словам Джеймс, Трамп демонстрировал «отеческое превосходство» над Зеленским на встрече в Белом доме. По ее словам, об этом свидетельствуют некоторые жесты американского лидера, в частности, его похлопывания по спине Зеленского.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что украинский президент пытался избежать повторения февральской перепалки с Трампом, поэтому выстраивал встречу «в более мягком тоне».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о готовности Путина встретиться с Зеленским

    Влюбленная надзирательница тайно занималась сексом с заключенным

    Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

    Мужчин предупредили о разрушительных последствиях удара в пах для потенции

    Премьер Британии оценил итоги встречи с Трампом и Зеленским в Белом доме

    Американский телеканал высказался об отмене интервью Зеленского

    На Украине сообщили о массированном ударе по газовой инфраструктуре

    Вэнс и Рубио будут координироваться с Россией и Украиной

    Фон дер Ляйен прокомментировала встречу с Трампом и Зеленским

    В США обозначили возможные сроки встречи Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости