В Британии рассказали об исчезнувшей с лица Зеленского улыбке при упоминании Путина

Daily Mail: Улыбка с лица Зеленского исчезла при упоминании Путина Трампом

Улыбка с лица президента Украины Владимира Зеленского исчезла, когда глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упомянул российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на эксперта по языку тела Джуди Джеймс.

«Его улыбка глазами превратилась в отстраненный, задумчивый взгляд, когда он с трудом сглотнул», — отмечается в статье.

Кроме того, по словам Джеймс, Трамп демонстрировал «отеческое превосходство» над Зеленским на встрече в Белом доме. По ее словам, об этом свидетельствуют некоторые жесты американского лидера, в частности, его похлопывания по спине Зеленского.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что украинский президент пытался избежать повторения февральской перепалки с Трампом, поэтому выстраивал встречу «в более мягком тоне».