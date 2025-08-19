В жестах Трампа на встрече с Зеленским увидели демонстрацию превосходства

Daily Mail: Трамп демонстрировал превосходство над Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп демонстрировал «отеческое превосходство» над украинским коллегой Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме. На это обратила внимание эксперт по языку тела Джуди Джеймс в разговоре с изданием Daily Mail.

По ее словам, об этом свидетельствуют некоторые жесты американского лидера, в частности, его похлопывания по спине Зеленского.

В статье также отмечается, что украинский президент на переговорах более десяти раз поблагодарил Трампа, а когда тот упомянул

главу России Владимира Путина, Зеленский «с трудом сглотнул».

Ранее агентство Bloomberg отметило, что Зеленский пытался избежать повторения февральской перепалки с Трампом, поэтому выстраивал встречу «в более мягком тоне».