Слуцкий: Акценты Трампа на встрече с Зеленским отражают подходы России

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран президент США Дональд Трамп сделал два важных акцента, отражающих подходы российской стороны. Их в беседе с RT назвал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, речь идет о заявлениях Трампа о том, что Киеву не предоставят членство в НАТО, а также об отсутствии необходимости в прекращении огня для работы над мирным соглашением. «Это отражает подходы российской стороны. Более того, американский лидер не верит в "дальнейшую агрессию" Москвы и убежден в стремлении нашей страны к урегулированию конфликта», — подчеркнул Слуцкий.

Он добавил, что введение на Украину контингента стран НАТО, о котором говорят президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц, не будет способствовать долгосрочному миру. Депутат считает, что «Париж и Берлин полностью девальвировали свой посреднический потенциал обманом с выполнениями "Минска-2"». «Европа должна прислушаться к призыву Владимира Путина и не мешать переговорному процессу», — считает Слуцкий.

Ранее сенатор Ольга Ковитиди назвала позицию Трампа по статусу Крыма обоснованной и соответствующей принципу исторической справедливости. Политик также напомнила, что декларация о государственном суверенитете Украины 1990 года запрещает государству вступать в какие-либо военные союзы, в том числе в НАТО.