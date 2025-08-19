Захарова: Украинские чикатилы должны забрать тысячу пленных бойцов ВСУ

Вместо агрессивных высказываний в отношении России Киеву следовало бы забрать из плена тысячу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова украинского посла в Польше Василия Боднара об умении Киева убивать русских прокомментировала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

«Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные?» — написала дипломат.

Она напомнила, что Украина долго отказывалась забрать тела простых украинских граждан, и выразила предположение, что Киеву, видимо, не нужны живые люди.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина будет ценным участником НАТО, потому что умеет «убивать русских». По словам дипломата, украинские граждане хотят размещения баз НАТО «в каждом селе». Он добавил, что Украина также желает в будущем развиваться подобно европейским странам.