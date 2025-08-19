Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:39, 19 августа 2025Бывший СССР

В МИД прокомментировали слова посла Украины об умении убивать русских

Захарова: Украинские чикатилы должны забрать тысячу пленных бойцов ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вместо агрессивных высказываний в отношении России Киеву следовало бы забрать из плена тысячу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова украинского посла в Польше Василия Боднара об умении Киева убивать русских прокомментировала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова.

«Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные?» — написала дипломат.

Она напомнила, что Украина долго отказывалась забрать тела простых украинских граждан, и выразила предположение, что Киеву, видимо, не нужны живые люди.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Украина будет ценным участником НАТО, потому что умеет «убивать русских». По словам дипломата, украинские граждане хотят размещения баз НАТО «в каждом селе». Он добавил, что Украина также желает в будущем развиваться подобно европейским странам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Группа украинских диверсантов проникла в Россию для подрыва железной дороги. Троих ликвидировали, еще троих взяли в плен

    В Госдуме предложили снижать плату за ЖКУ при одном условии

    Наряд беременной Рианны на прогулке описали в сети фразой «ужасный вкус»

    В матче Кубка России сыграл самый высокий футболист в истории

    Российский регион подвергся массированному налету дронов ВСУ

    Раскрыты подробности смерти звезды шоу «Битва экстрасенсов»

    Иностранец не выжил во время попытки спасти застрявшую на горе россиянку

    В МИД прокомментировали слова посла Украины об умении убивать русских

    Европейская оборонка подешевела после встречи Трампа с Зеленским

    В России вынесли приговор главе центра защиты прав человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости