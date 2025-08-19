В России объяснили изменение позиции США по Крыму

Депутат Журова: Трамп мог изменить позицию по Крыму из-за Путина

США могли изменить позицию по возможности возвращения Крыма Украине после встречи американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, допустила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она предположила, что Путин мог привести Трампу достаточные аргументы.

«Наверняка наш президент смог найти слова, которые дали Трампу лучшее понимание происходящего и того, почему вообще получилась эта история с Крымом. Думаю, все было предельно аргументированно, в этом и причина», — предположила Журова.

Она не исключила, что США могли бы официально признать Крым частью России вместе с другими новыми регионами — признание полуострова отдельно она сочла маловероятным.

«Думаю, отдельно кто-то что-то признавать не будет — нет смысла. Признают сразу все вместе, когда будут подписывать мирное соглашение с учетом территорий», — считает политик.

Ранее Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине, как и ее членство в НАТО, невозможно. Он добавил, что США не собираются отправлять американские войска на Украину. При этом американский лидер упомянул интерес Франции и Германии к возможному размещению собственных воинских контингентов на ее территории.