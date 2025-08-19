Россия
12:35, 19 августа 2025

В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву

Блогер Кашеварова: Нужно законом запретить возврат занятых на СВО земель Киеву
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву. Идею журналиста Сергея Карнаухова поддержала блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в Telegram.

Ранее в США заявили о якобы готовности Москвы идти на территориальные уступки «по пяти регионам Украины».

Кашеварова заявила, что сильную переговорную позицию российскому руководству обеспечили военнослужащие, а не чиновники. В этой связи необходимо наложить вето на «политический размен жизнями тех, кто занял эти территории», подчеркнула она.

19 августа в США также была озвучена позиция Владимира Зеленского относительно территориального обмена. Газета The Wall Street Journal заявляет, что Зеленский в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом не отказался от обмена землями. Вместе с тем он указал американскому лидеру на сложность реализовать такое решение на практике, отмечает издание.

