В России предложили законодательно запретить возвращать занятые в ходе СВО земли Киеву. Идею журналиста Сергея Карнаухова поддержала блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова в Telegram.
Ранее в США заявили о якобы готовности Москвы идти на территориальные уступки «по пяти регионам Украины».
Кашеварова заявила, что сильную переговорную позицию российскому руководству обеспечили военнослужащие, а не чиновники. В этой связи необходимо наложить вето на «политический размен жизнями тех, кто занял эти территории», подчеркнула она.
19 августа в США также была озвучена позиция Владимира Зеленского относительно территориального обмена. Газета The Wall Street Journal заявляет, что Зеленский в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом не отказался от обмена землями. Вместе с тем он указал американскому лидеру на сложность реализовать такое решение на практике, отмечает издание.