В России вынесли приговор главе центра защиты прав человека

В Москве заочно осужден к 6 годам глава центра защиты прав человека Давидис

В Москве суд вынес заочный приговор председателю центра защиты прав человека «Мемориал» и руководителю проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» (включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Сергею Давидису (внесен в перечень экстремистов и террористов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Подсудимый получил шесть лет колонии общего режима по статье 205.5 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»). Уголовное дело рассматривалось в его отсутствие. Давидис находится в международном розыске. Суд санкционировал его заочный арест.

Из приговора следует, что в январе 2022 года правозащитник опубликовал в соцсети пост, оправдывающий действия военнопленных из полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). В сообщении были указаны их анкетные данные, места содержания в СИЗО и счет криптокошелька для перечисления им материальной помощи.



Давидиса лишили права заниматься деятельностью по администрированию сайтов сроком на три года.

Ранее сообщалось, что в Москве суд оставил в силе приговор сооснователю «Мемориала» Олегу Орлову (признан в России иностранным агентом). 71-летний глава уральского историко-просветительского общества получил два с половиной года колонии общего режима по делу о повторной дискредитации армии России. В 2023 году Орлов был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России на 100 тысяч рублей.