В России высказались о пропорциональном обмене с Украиной

Депутат Журова: Между Россией и Украиной возможен обмен, но не территориями

По Конституции территории в составе России не могут возвратиться Украине, однако между странами может быть произведен пропорциональный обмен ресурсами, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не отказался от обмена территориями в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Во время беседы украинский президент допустил «пропорциональные обмены».

Журова указала, что возврат Киеву вошедших в состав России регионов невозможен, однако Зеленский под пропорциональным обменом мог иметь в виду распределение энергоресурсов. Депутат допустила, что Украина борется за возвращение бывших территорий именно по этой причине — чтобы присвоить себе потерянные ресурсы.

«Они же понимают, что потеряли ресурсы, которые были раньше в их экономике, работали на них, поэтому такой вариант может быть. Могут попытаться заключить железобетонные договоренности о том, что Украина какое-то количество лет, несмотря на то, что это на территории России, сможет пользоваться электроэнергией, полезными ископаемыми и другими ресурсами. Также смогут договориться о ценах на газ», — предположила Журова.

Парламентарий также считает, что Киев и Москва могут договориться о совместном использовании ресурсов, находящихся на территории России, также речь, вероятно, пойдет о денежных компенсациях. По ее словам, все это может стать вопросом обсуждения на очередных переговорах с экономистами, политиками и экспертами.

Накануне WSJ сообщала о готовности Киева рассмотреть вопрос о признании контроля армии РФ над новыми регионами. При этом, по ее данным, Украина не готова предоставить юридическое признание этих территорий за Россией.