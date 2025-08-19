Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:09, 19 августа 2025Наука и техника

В России заметили Су-34 в необычной окраске

В России заметили экспортный Су-34МЭ в необычной окраске
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Экспортную версию российского истребителя-бомбардировщика Су-34М заметили в Жуковском. Самолет построили для военно-воздушных сил (ВВС) Алжира, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографию Су-34МЭ в необычной окраске с оттенками коричневого цвета. Российские Су-34 получили камуфляжную окраску с оттенками синего.

Отмечается, что самолет запечатлели в ходе обучения пилотов в районе аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова.

Алжир стал первым экспортным заказчиком фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ. Республика заключила контракт на поставку 14 самолетов.

Материалы по теме:
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение. Как они меняют ход СВО?
ФАБ с УМПК: характеристики и боевое применение.Как они меняют ход СВО?
10 января 2025
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в августе стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию Су-34.

В том же месяце российский летчик рассказал, что Су-34М позволяет Воздушно-космическим силам России выполнять задачи, которые ранее требовали большого количества ресурсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

    Лавров увидел высокомерие Европы в украинском урегулировании

    Певица Валерия назвала тюнингованными старушками женщин с пластикой и плохой осанкой

    Раскрыты детали о донатах вернувшегося в Россию «короля кроссовок»

    В Госдуме предложили включить песню Кадышевой в школьную программу

    В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента

    Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» умер в возрасте 59 лет

    Лавров подтвердил приглашение Трампа в Россию

    На Украину вернули тела 1000 погибших

    Рада не смогла начать заседание из-за критиковавшей Сырского депутата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости