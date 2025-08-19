В России заметили Су-34 в необычной окраске

В России заметили экспортный Су-34МЭ в необычной окраске

Экспортную версию российского истребителя-бомбардировщика Су-34М заметили в Жуковском. Самолет построили для военно-воздушных сил (ВВС) Алжира, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографию Су-34МЭ в необычной окраске с оттенками коричневого цвета. Российские Су-34 получили камуфляжную окраску с оттенками синего.

Отмечается, что самолет запечатлели в ходе обучения пилотов в районе аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова.

Алжир стал первым экспортным заказчиком фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ. Республика заключила контракт на поставку 14 самолетов.

Ранее в августе стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию Су-34.

В том же месяце российский летчик рассказал, что Су-34М позволяет Воздушно-космическим силам России выполнять задачи, которые ранее требовали большого количества ресурсов.