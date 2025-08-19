В российском городе 11-летний школьник вывел детей из горящего общежития

В Екатеринбурге 11-летний школьник вывел детей из горящего общежития на улице Братской. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.
По сведениям российского издания, очаг возгорания в городе находится на шестом этаже. К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.
Очевидцы рассказали, что в общежитии замкнула проводка, когда в нем было зарядное устройство. В момент возгорания в комнате находились дети. Им помог 11-летний учащийся.
Данных о пострадавших пока не поступало.
До этого стало известно, что двое детей оказались в больнице после пожара в многоэтажном доме в Москве.
Еще раньше в Дагестане дети полутора и шести лет не выжили при пожаре.
