В Швейцарии оценили вероятность встречи Путина и Зеленского в Женеве

Дипломат Гремингер: Вероятность встречи Путина и Зеленского в Женеве мала

Вероятность того, что встреча российского главы Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским пройдет в Женеве, составляет ниже 50 процентов. Об этом рассказал швейцарский дипломат Томас Гремингер газете Neue Zürcher Zeitung.

«Европейцы, судя по всему, исходят из того, что Швейцария по крайней мере не окажет негативного влияния на такие переговоры. Но вероятность того, что встреча состоится в Швейцарии, составляет менее 50 процентов», — указал он.

По оценкам журналистов, планы проведения саммита в Женеве на текущий момент остаются мечтами европейцев. Потому, что здесь чиновники ЕС могут оказать больше влияния, чем в Турции или в арабских странах, полагает издание.

Ранее французские СМИ написали, что Владимир Путин во время звонка с американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести в Москве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В свою очередь, сам глава Белого дома рассказал, что украинский лидер должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта.