В США допустили отказ Зеленского от территорий

Пайфер: Зеленский, возможно, понимает, что ему придется отказаться от территорий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, понимает, что ему придется отказаться от ряда территорий в пользу России в рамках будущего мирного соглашения. Об этом заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, передает агентство Bloomberg.

«Зеленский, возможно, понимает, что в какой-то момент ему придется рассмотреть решение, при котором он должен будет признать, что хотя бы часть территорий де-факто останется в руках России», — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп вечером 18 августа принял Владимира Зеленского в Белом доме. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.

По итогам переговоров Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос территориальных уступок только с президентом России Владимиром Путиным.

