Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:44, 19 августа 2025Силовые структуры

Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

Верховный суд РФ оставил приговор Беркович и Петрийчук без изменений
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Верховный суд России оставил без изменения приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Рассмотрение кассационных жалоб на приговор было назначено на 19 августа. Судебная коллегия оставила их без удовлетворения, а сам приговор — без изменений.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии за оправдание терроризма. Основанием для этого стала постановка «Финист — Ясный сокол».

Через полгода суд приговор смягчил, а Беркович и Петрийчук получили 5 лет 7 месяцев и 5 лет 10 месяцев лишения свободы соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

    Появились подробности об избиении члена «Русской общины» толпой мигрантов под Москвой

    Боец СВО записал видео с просьбой защитить его мать

    Одна страна назначила нового посла в России

    В России из школьной программы исключили один предмет

    Выступившего перед Лазаревой и Смольяниновым Шевчука потребовали признать иноагентом

    Названы самые привлекательные для россиян автомобили

    Дети массово отравились в российском лагере

    Силовики предотвратили теракт в московском вузе на 1 сентября

    Губернатор рассказал подробности об ударе ВСУ по храму в Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости