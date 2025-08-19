Верховный суд России рассмотрел жалобу на приговор Беркович и Петрийчук

Верховный суд РФ оставил приговор Беркович и Петрийчук без изменений

Верховный суд России оставил без изменения приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Рассмотрение кассационных жалоб на приговор было назначено на 19 августа. Судебная коллегия оставила их без удовлетворения, а сам приговор — без изменений.

В июле 2024 года 2-й Западный окружной военный суд назначил Беркович и Петрийчук по шесть лет колонии за оправдание терроризма. Основанием для этого стала постановка «Финист — Ясный сокол».

Через полгода суд приговор смягчил, а Беркович и Петрийчук получили 5 лет 7 месяцев и 5 лет 10 месяцев лишения свободы соответственно.