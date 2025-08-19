Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:30, 19 августа 2025Ценности

Возлюбленная Тимати показала фигуру спустя день после родов

Возлюбленная рэпера Тимати Иванова показала фигуру спустя день после родов
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Valentine

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова показала фигуру спустя день после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram.

Избранница музыканта продемонстрировала внешний вид в белой больничной сорочке и послеродовых трусах. При этом она запечатлела округленный живот, уменьшившийся в объемах.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Помимо этого, Иванова также снялась на 4 день после рождения ребенка. На теле звезды прослеживались кубики пресса.

«Что я могу сказать, спорт, дисциплина, правильное питание, гармоничные отношения со своим телом и головой, всегда дают хороший результат. Занималась спортом всю жизнь, во время беременности до шестого месяца, много двигалась и гуляла. Вообще не сидела дома, была активна всю беременность, до последнего дня водила машину и шуршала по делам. В общем, движение это жизнь», — высказалась она.

Ранее в августе Решетова показала усыпанное прыщами лицо крупным планом. 29-летняя манекенщица продемонстрировала кожу с косметическими дефектами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут встретиться до конца августа. Что об этом сказали Трамп и сам президент Украины?

    Названы самые напряженные участки фронта для ВСУ

    Тигр растерзал женщину в сафари-парке

    Мужчины и женщины рассказали о самых больших сексуальных сожалениях

    Панде Катюше подарили бамбуковый телескоп

    Подросток отправился с отцом в сибирскую тайгу и пропал

    Раскрыт новый дешевый iPhone

    Возлюбленная Тимати показала фигуру спустя день после родов

    Зеленский рассказал о звонке Трампа Путину

    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости