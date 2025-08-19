Возлюбленная Тимати показала фигуру спустя день после родов

Возлюбленная рэпера Тимати Иванова показала фигуру спустя день после родов

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова показала фигуру спустя день после родов. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram.

Избранница музыканта продемонстрировала внешний вид в белой больничной сорочке и послеродовых трусах. При этом она запечатлела округленный живот, уменьшившийся в объемах.

Помимо этого, Иванова также снялась на 4 день после рождения ребенка. На теле звезды прослеживались кубики пресса.

«Что я могу сказать, спорт, дисциплина, правильное питание, гармоничные отношения со своим телом и головой, всегда дают хороший результат. Занималась спортом всю жизнь, во время беременности до шестого месяца, много двигалась и гуляла. Вообще не сидела дома, была активна всю беременность, до последнего дня водила машину и шуршала по делам. В общем, движение это жизнь», — высказалась она.

