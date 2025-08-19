Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:28, 19 августа 2025Забота о себе

Врач оценила степень опасности неправильно подобранного бюстгальтера для здоровья груди

Врач Арсланова: Неправильно подобранный бюстгальтер не вызывает рак груди
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: zEdward_Indy / Shutterstock / Fotodom

Даже неправильно подобранный бюстгальтер не вызывает рак груди, заявила врач общей практики Айгуль Арсланова. Степень опасности этого элемента нижнего белья для женского здоровья она оценила в беседе с Ufatime.ru.

Врач объяснила, что существует несколько теорий, которые пытаются объяснить происхождение мифа, и ни одна из них не имеет научного подтверждения. «Некоторые предполагают, что тесный бюстгальтер может сдавливать лимфатические сосуды, препятствуя оттоку лимфы и способствуя накоплению токсинов, которые затем могут привести к раку. Однако лимфатическая система очень сложна и имеет множество путей оттока, и обычный бюстгальтер не способен настолько серьезно нарушить ее работу», — объяснила она.

Также, продолжила Арсланова, некоторые люди верят, будто бюстгальтер задерживает вредные вещества в груди или что рак могут вызвать «косточки» в нем. Эти теории, подчеркнула врач, также не подкреплены научными доказательствами.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

При этом, обратила внимание доктор, неправильно подобранный бюстгальтер может спровоцировать дискомфорт, раздражение кожи, покраснение, боли в спине и шее, а также проблемы с осанкой. В свою очередь, хорошо подобранное нижнее белье обеспечивает необходимую поддержку, особенно во время физической активности, что может предотвратить растяжение связок и тканей груди.

Переживающих о раке груди женщин она призвала сосредоточиться на здоровом образе жизни, регулярных медицинских осмотрах и скрининговых исследованиях (маммография, УЗИ молочных желез) в соответствии с рекомендациями врача.

Ранее онколог Евгений Черемушкин перечислил типы рака, протекающие незаметно. По его словам, к таковым относятся злокачественные опухоли печени и поджелудочной железы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина встретиться с Зеленским в Москве

    Раскрыты детали расследования после избиения толпой мигрантов члена «Русской общины»

    Экономист объяснил размер необходимой россиянам для счастья зарплаты

    В зоне СВО заметили советский «танк ядерного апокалипсиса»

    Пупок Тейлор Свифт взорвал интернет

    Раскрыта причина отъезда Исинбаевой из России

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В Литве определили дату вступления Украины в Евросоюз

    Тарантино поставит театральную пьесу

    Самолет с отвалившимся во время полета колесом приготовился к посадке в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости