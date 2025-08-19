Врач оценила степень опасности неправильно подобранного бюстгальтера для здоровья груди

Врач Арсланова: Неправильно подобранный бюстгальтер не вызывает рак груди

Даже неправильно подобранный бюстгальтер не вызывает рак груди, заявила врач общей практики Айгуль Арсланова. Степень опасности этого элемента нижнего белья для женского здоровья она оценила в беседе с Ufatime.ru.

Врач объяснила, что существует несколько теорий, которые пытаются объяснить происхождение мифа, и ни одна из них не имеет научного подтверждения. «Некоторые предполагают, что тесный бюстгальтер может сдавливать лимфатические сосуды, препятствуя оттоку лимфы и способствуя накоплению токсинов, которые затем могут привести к раку. Однако лимфатическая система очень сложна и имеет множество путей оттока, и обычный бюстгальтер не способен настолько серьезно нарушить ее работу», — объяснила она.

Также, продолжила Арсланова, некоторые люди верят, будто бюстгальтер задерживает вредные вещества в груди или что рак могут вызвать «косточки» в нем. Эти теории, подчеркнула врач, также не подкреплены научными доказательствами.

При этом, обратила внимание доктор, неправильно подобранный бюстгальтер может спровоцировать дискомфорт, раздражение кожи, покраснение, боли в спине и шее, а также проблемы с осанкой. В свою очередь, хорошо подобранное нижнее белье обеспечивает необходимую поддержку, особенно во время физической активности, что может предотвратить растяжение связок и тканей груди.

Переживающих о раке груди женщин она призвала сосредоточиться на здоровом образе жизни, регулярных медицинских осмотрах и скрининговых исследованиях (маммография, УЗИ молочных желез) в соответствии с рекомендациями врача.

