Мирошник: ВСУ наносили массированные удары по РФ перед встречей Путина и Трампа

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед подготовкой российско-американского саммита на Аляске, нанесли серию целенаправленных ударов. Целью атак стали центральные районы крупнейших приграничных городов, о чем рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, Киев предпринял попытку совершить провокацию, чтобы сорвать переговоры главы РФ и президента США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также создать негативный информационный фон. Массированным ударам подверглись Ростов, Белгород, Курск и Донецк.

Проведя анализ действий киевских властей за неделю с 11 по 17 августа, Мирошник отметил, что ВСУ били по жилым многоэтажным домам, зданиям органов власти, местам массового скопления мирных жителей. Он напомнил, что всего за несколько часов до личной встречи Путина и Трампа украинские войска ударили из РСЗО HIMARS по многоэтажному дому в центре Донецка. Тогда в результате атаки погибли 73-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в России заявили о связанных с саммитом на Аляске атаках ВСУ. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что удар по многоэтажка в Курске был произведен для того, чтобы сорвать встречу лидеров РФ и США. Сообщалось, что ночные атаки в день саммита отразили в Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также над Калмыкией и Азовским морем.