12:21, 15 августа 2025

В России заявили о связанных с саммитом на Аляске атаках ВСУ

Депутат Чепа назвал атаку на Курск попыткой сорвать саммит на Аляске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Сухоруков / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажку в Курске связана с саммитом на Аляске, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Делается все, чтобы каким-то образом сорвать этот саммит. Готовилось и готовится большое количество провокаций, которые в том числе были предотвращены, и постоянно идет эта работа. Это один из постоянных элементов попыток воздействия на ситуацию», — высказался депутат.

ВСУ атаковали многоэтажку на улице Союзной в Курске в ночь на 15 августа. В сети появились кадры загоревшегося в результате атаки дома.

Сообщалось, что при ударе ВСУ пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. Жертвой атаки, как уточнял губернатор, стала 45-летняя женщина. Позднее стало известно, что число пострадавших возросло до 12 человек.

По информации Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 13 дронов над Курской областью. Всего над Россией за ночь перехватили пять десятков летательных аппаратов. Атаки дронов отразили в Ростовской, Самарской, Белгородской, Орловской, Брянской, Воронежской и Саратовской областях, а также над Калмыкией и Азовским морем.

