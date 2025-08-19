Мир
17:55, 19 августа 2025Мир

Зеленский одним словом отреагировал на предложение встретиться с Путиным в Москве

AFP: Зеленский отказался проводить встречу с Путиным в Москве
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне отказался проводить встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом со ссылкой на источник сообщает французское агентство AFP, передает телеканал BFMTV.

«Президент Украины, находившийся в то время в Белом доме вместе с европейскими лидерами ответил "нет"», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин во время звонка с американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести встречу с Зеленским в Москве.

До этого Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече президентов России и Украины.

