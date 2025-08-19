Ценности
Звезда OnlyFans высмеяла работающих 5/2 людей

Продающая откровенные фото на OnlyFans Lil Tay высмеяла работающих 5/2 людей
Карина Черных
Кадр: @liltay

Канадская блогерша Lil Tay (настоящее имя — Клэр Хоуп) высмеяла людей, работающих по традиционному графику 5/2. Ролик на эту тему опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

18-летняя звезда платформы OnlyFans, продающая снимки в откровенных образах онлайн, назвала работников с упомянутым графиком неудачниками. «Если вам больше 25 лет и вы все еще работает 5/2, то вы неудачник», — отметила она в видео.

По мнению инфлюэнсера, к 25 годам человек уже должен добиться значительных успехов в карьере.

Ранее в августе стало известно, что зумеры в России оказались не готовы работать 5/2.

    Все новости