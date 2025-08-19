Интернет и СМИ
Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян

МВД России предупредило о мошенниках, заставляющих россиян звонить первыми
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Tatiana Maksimova / Getty Images

Мошенники начали заставлять россиян звонить им первыми. О новой уловке, которую придумали злоумышленники для обмана граждан, предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы. Одна из актуальных тактик — заставить гражданина самого набрать номер мошенников», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что мошенники связываются с россиянами в мессенджере или через электронную почту и сообщают о проблемах с оплатой услуг ЖКХ или штрафов или взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Еще одна популярная уловка — призыв срочно переоформить банковские документы или карту.

При этом в подобных сообщениях человека просят срочно перезвонить по указанному номеру. Эта схема, как уточнили в МВД, позволяет обходить системы банковской и цифровой безопасности, рассчитанные на блокировку входящих сомнительных звонков.

Ранее россиян предупредили о другой новой схеме обмана. Как заявили в МВД, мошенники начали отправлять гражданам поддельные скриншоты из приложений банка и обещать прибыль от инвестиций.

