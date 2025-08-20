Адвокат Прилучного заявила об угрозах в свой адрес после начала дела против Муцениеце

Адвокат Прилучного Даниелова заявила, что ей начали поступать угрозы

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что начала получать угрозы в свой адрес. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам правозащитницы, неизвестные влезли на территорию ее дома. Она отметила, что все это началось после начала уголовного производства в отношении «небезызвестного лица». Предположительно, речь идет о решении Прилучного привлечь бывшую жену, актрису Агату Муцениеце, к ответственности за клевету.

Ранее сообщалось, что следствие по делу Муцениеце и Прилучного завершилось.