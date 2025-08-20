Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:42, 20 августа 2025Культура

Адвокат Прилучного заявила об угрозах в свой адрес после начала дела против Муцениеце

Адвокат Прилучного Даниелова заявила, что ей начали поступать угрозы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова заявила, что начала получать угрозы в свой адрес. Об этом она сообщила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам правозащитницы, неизвестные влезли на территорию ее дома. Она отметила, что все это началось после начала уголовного производства в отношении «небезызвестного лица». Предположительно, речь идет о решении Прилучного привлечь бывшую жену, актрису Агату Муцениеце, к ответственности за клевету.

Ранее сообщалось, что следствие по делу Муцениеце и Прилучного завершилось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант ВСУ попытался высадиться неподалеку от Крыма. Его уничтожение сняли на видео

    Российский суд оценит продавшего США секреты бывшего депутата Госдумы

    Россиянам назвали ключевые причины поломки кондиционера в иномарках

    Жук, Давид и Казак. Раскрыты подробности об украинской ДРГ, ликвидированной в Брянской области

    Спецпосланник Трампа объяснил длительность его встречи с Путиным

    В России выступили за завоз в страну мигрантов ради сохранения русской цивилизации

    Солнце выбросило один из крупнейших за последнее время протуберанцев

    В России допустили присоединение Одессы с одним условием

    Перевозчики пожаловались на коллапс на границе с Казахстаном

    Киркоров сделал заявление о концертной деятельности после травмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости