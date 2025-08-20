Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:38, 20 августа 2025Россия

Алаудинов поддержал декларацию об освобождении украинских политзаключенных

Генерал Алаудинов поддержал декларацию об освобождении политзеков на Украине
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал декларацию об освобождении политических заключенных на Украине, передает ТАСС.

Декларация была создана международным «Клубом народного единства» для немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

По мнению Алаудинова, киевские власти длительное время наказывают тех, кто проявляет инакомыслие.

«Эти люди до сих пор задержаны, находятся в местах лишения свободы. Ну и, конечно, я поддерживаю данную инициативу и хотел бы, чтобы эти люди были освобождены без каких бы то ни было условий и имели право и возможность жить свободной жизнью», — заявил чеченский командир.

Алаудинов предложил другим представителям власти в России поддержать инициативу.

До этого он рассказал, что Вооруженные силы Украины почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    В России раскрыли вероятные задачи десанта ВСУ в Крыму

    Российские дипломаты прокомментировали новость о мирных переговорах в Будапеште

    Раскрыты секреты молодости и уверенности в себе 40-летних

    Дочь российского судьи-миллиардера Сусану уличили в отмывании денег

    На Западе заявили о множестве унизительных моментов на встрече Трампа с Зеленским

    В Азербайджане оценили заслуги Трампа и захотели углубить отношения с США

    Адвокат оценил будущее шоу «Привет, Андрей!» из-за бренда Николаева

    Кадырова заметили в аэропорту

    Журналистка Таратута попала в России под заочный арест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости