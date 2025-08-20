Алаудинов поддержал декларацию об освобождении украинских политзаключенных

Генерал Алаудинов поддержал декларацию об освобождении политзеков на Украине

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал декларацию об освобождении политических заключенных на Украине, передает ТАСС.

Декларация была создана международным «Клубом народного единства» для немедленного освобождения лиц, незаконно лишенных свободы по политическим и религиозным мотивам на территории Украины.

По мнению Алаудинова, киевские власти длительное время наказывают тех, кто проявляет инакомыслие.

«Эти люди до сих пор задержаны, находятся в местах лишения свободы. Ну и, конечно, я поддерживаю данную инициативу и хотел бы, чтобы эти люди были освобождены без каких бы то ни было условий и имели право и возможность жить свободной жизнью», — заявил чеченский командир.

Алаудинов предложил другим представителям власти в России поддержать инициативу.

