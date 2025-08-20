Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 20 августа 2025Мир

Американский журналист раскрыл возможное будущее место жительства Зеленского

Журналист Блюменталь: С завершением конфликта Зеленский уедет на пенсию в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Amber Bracken / Reuters

Американский журналист Макс Блюменталь высказал мнение, что с завершением украинского конфликта Владимир Зеленский «уедет на пенсию» во Флориду в США. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — уточнил он.

При этом эксперт считает, что с уступками по территориальным вопросам ультранационалистические силы на Украине могут представлять для Владимира Зеленского смертельную угрозу.

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ после скандального решения Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем. По мнению эксперта, По его словам, у политика остались два пути: сбежать с ворованными деньгами или «получить пулю в лоб от своих же».

Также ранее утверждалось, что Владимир Зеленский строит бункер в Карпатах, чтобы иметь возможность в случае опасности быстро сбежать на Запад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    Подсчитаны расходы на сборы первоклассника к учебному году

    Талибы обратились к России, США и Китаю с необычным призывом

    В МИД рассказали о полученной Зеленским в Белом доме «мощной оплеухе»

    Стало известно о спасении отца главкома ВСУ Сырского в России

    Российские бойцы вышли из окружения через открытое поле

    Бывшая первая леди США раскрыла способ удачно выйти замуж

    Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория россиян

    Бойцы ВСУ не распознали российских штурмовиков в метре друг от друга и поплатились жизнью

    Американский журналист уличил главу ЕК в использовании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости