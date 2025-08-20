Журналист Блюменталь: С завершением конфликта Зеленский уедет на пенсию в США

Американский журналист Макс Блюменталь высказал мнение, что с завершением украинского конфликта Владимир Зеленский «уедет на пенсию» во Флориду в США. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — уточнил он.

При этом эксперт считает, что с уступками по территориальным вопросам ультранационалистические силы на Украине могут представлять для Владимира Зеленского смертельную угрозу.

Ранее британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй заявил, что западные СМИ после скандального решения Владимира Зеленского по Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) переосмыслили фигуру президента постсоветской страны, вспомнив старые публикации о нем. По мнению эксперта, По его словам, у политика остались два пути: сбежать с ворованными деньгами или «получить пулю в лоб от своих же».

Также ранее утверждалось, что Владимир Зеленский строит бункер в Карпатах, чтобы иметь возможность в случае опасности быстро сбежать на Запад.

