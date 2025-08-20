Австрия предложил Вену для переговоров по Украине

Die Presse: Канцлер Австрии Штокер предложил Вену для переговоров по Украине

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил Вену в качестве возможного места проведения переговоров по Украине. Об этом сообщает газета Die Presse.

В канцелярии сообщили, что Вена имеет давние традиции «как место диалога и предлагает отличные рамочные условия для работы с расположенными здесь международными организациями — прежде всего с ОБСЕ».

Ранее французские СМИ написали, что Владимир Путин во время звонка с американским коллегой Дональдом Трампом предложил провести в Москве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В свою очередь, сам глава Белого дома рассказал, что украинский лидер должен проявить гибкость и пойти на некоторые уступки в вопросе урегулирования конфликта.