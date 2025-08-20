Бессент назвал нюанс продажи Европе американского оружия для Украины

Министр Бессент: США продают Европе оружие для Украины с наценкой

США продают европейским странам оружие для Киева с наценкой в 10 процентов. С таким заявлением выступил американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает Fox News.

«Мы продаем оружие европейцам, которые затем перепродают его украинцам, а президент Трамп закладывает наценку в 10 процентов на это оружие», — уточнил он.

Накануне американский госсекретарь Марко Рубио проинформировал, что Соединенные Штаты перестали бесплатно поставлять оружие Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть проблемы с закупкой оружия у США. При этом, по его словам, Украина благодарна Вашингтону за возможность покупать вооружение Он также поблагодарил страны Европы за то, что они платят за это через программу НАТО.

14 августа стало известно, что уже пять европейских стран, входящих в НАТО, согласились выделить средства на новый механизм, через который планируется оплачивать закупки оружия для Киева в США.