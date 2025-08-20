Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:05, 20 августа 2025Наука и техника

Названы дата выхода и цена игры Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября, игра стоит минимум 70 евро
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: игра « Call of Duty: Black Ops 7» 

Компания Microsoft раскрыла подробности о новой игре серии Call of Duty. О дате выхода тайтла рассказали в геймплейном трейлере, доступном на YouTube.

Разработчики сообщили, что игра выйдет 14 ноября. Она будет доступна на персональных компьютерах (ПК), PlayStation и Xbox. Также в день релиза она появится в подписке Game Pass. Отмечается, что выход новой части Call of Duty на консолях Nintendo Switch состоится позже в 2025 году.

Также Microsoft назвала стоимость тайтла. В Европе Call of Duty: Black Ops 7 оценили в 80 евро, или около 7,5 тысячи рублей. Расширенная версия обойдется в 110 евро (10,3 тысячи рублей). Игра уже доступна для предзаказа на консолях и ПК. Ранний доступ к Black Ops 7 откроют 2 октября, бета-тест для всех игроков — 5 октября.

Действие игры будет развиваться спустя 40 лет после событий Call of Duty: Black Ops 6. В 2035 году агент Дэвид Мэйсон возглавляет элитную команду JSOC, которая отправляется на секретную миссию в средиземноморский город Авалон. Судя по описанию, игра получит субтитры на русском языке.

Microsoft анонсировала Call of Duty: Black Ops 7 в начале июня. По словам разработчиков, эта часть игры станет «самой головокружительной Black Ops».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Девушка выдавила прыщ под носом и рассказала о страшных последствиях

    Россиян пригласили на бесплатные курсы по IT и креативу

    Генерал объяснил военное значение массированного удара по нефтебазе в Одессе

    Китайцы охладели к российскому мороженому

    В России прокомментировали слова Лаврова о гарантиях безопасности для Украины

    Биржевые цены на топливо в России обновили рекорды

    Новость об онкологии у звезды «Ворониных» прокомментировали

    Названы дата выхода и цена игры Call of Duty: Black Ops 7

    В России спрогнозировали рост урожая самого подорожавшего продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости