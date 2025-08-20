Названы дата выхода и цена игры Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября, игра стоит минимум 70 евро

Компания Microsoft раскрыла подробности о новой игре серии Call of Duty. О дате выхода тайтла рассказали в геймплейном трейлере, доступном на YouTube.

Разработчики сообщили, что игра выйдет 14 ноября. Она будет доступна на персональных компьютерах (ПК), PlayStation и Xbox. Также в день релиза она появится в подписке Game Pass. Отмечается, что выход новой части Call of Duty на консолях Nintendo Switch состоится позже в 2025 году.

Также Microsoft назвала стоимость тайтла. В Европе Call of Duty: Black Ops 7 оценили в 80 евро, или около 7,5 тысячи рублей. Расширенная версия обойдется в 110 евро (10,3 тысячи рублей). Игра уже доступна для предзаказа на консолях и ПК. Ранний доступ к Black Ops 7 откроют 2 октября, бета-тест для всех игроков — 5 октября.

Действие игры будет развиваться спустя 40 лет после событий Call of Duty: Black Ops 6. В 2035 году агент Дэвид Мэйсон возглавляет элитную команду JSOC, которая отправляется на секретную миссию в средиземноморский город Авалон. Судя по описанию, игра получит субтитры на русском языке.

Microsoft анонсировала Call of Duty: Black Ops 7 в начале июня. По словам разработчиков, эта часть игры станет «самой головокружительной Black Ops».