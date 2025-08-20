Бритни Спирс напугала фанатов поведением на видео в оголяющем тело наряде

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном образе и напугала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица запечатлела себя в оголяющем тело наряде, а именно, в укороченной рубашке с глубоким декольте и экстремально короткой юбке. При этом на размещенных кадрах знаменитость странно двигалась, на что и обратили внимание поклонники. Помимо поведения Спирс, пользователей смутило и состояние дома.

«Что с ней произошло?», «Ей явно плохо», «Что произошло с Бритни? Это цена известности», «Какой бардак дома», — высказались многочисленные комментаторы.

Ранее Бритни Спирс случайно оголила грудь на видео.