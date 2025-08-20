Бывшая первая леди США раскрыла способ удачно выйти замуж

61-летняя Мишель Обама раскрыла способ найти хорошего жениха и удачно выйти замуж. Своим секретом она поделилась на YouTube-канале.

Бывшая первая леди США призвала девушек чаще ходить на свидания и, если что-то идет не так, сразу отказывать и искать следующего кандидата. «Я часто ходила на свидания. Когда появился Барак, у меня был опыт и мне было с чем сравнивать», — призналась она.

Обама также добавила, что своим дочерям советует быть открытыми к людям и не замыкаться на общении с одним человеком.

Ранее секс-коуч и клинический сексолог Кристин Д’Анджело подсказала мужчинам, как вести себя, чтобы понравится женщинам постарше. По ее мнению, чтобы завоевать интерес опытной спутницы, нужно быть честным и уверенным в себе.