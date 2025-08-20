Россия
18:28, 20 августа 2025

Число жертв разрушительного взрыва на российском заводе снова выросло

Оперштаб Рязанской области: Число жертв взрыва на заводе «Эластик» достигло 26
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Число жертв разрушительного взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области снова выросло, достигнув 26. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

По данным властей, 30 пострадавших в происшествии находятся на стационарном лечении, еще 109 — на амбулаторном. Продолжается опознание жертв.

Оперштаб также предупредил, что в поселке Лесном все еще действует режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают работы по ликвидации последствий взрыва, в том числе на территории предприятия.

Ранее в МЧС России сообщали о росте числа пострадавших до 139 человек.

15 августа на заводе по производству синтетических волокон в поселке Лесном прогремел мощный взрыв. По неподтвержденной официально версии, произошла детонация боеприпаса, полностью разрушившая здание порохового цеха. В сети также появились кадры, предположительно, с последствиями происшествия. На них видно практически опустошенную территорию с поваленными деревьями и разрушенными постройками.

